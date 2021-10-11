一名女網友在好市多購買新款餅乾，吃完兩包後覺得太甜，前往賣場退貨，卻遭店員質問「怎麼少了2包？試吃不是吃一口就覺得不OK嗎？」瞬間引爆女網友怒氣，發文公審表示「難得遇到比較愛刁難的！」，貼文一出引起兩派網友論戰。

有民眾在好市多購買新款餅乾，覺得太甜所以退貨，卻遭店員質問「怎麼少了2包？民眾怒發文公審，引起兩派網友論戰。（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

該名女網友10日在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她去好市多新買的餅乾覺得太甜。剛剛退貨時，店員問怎麼少了兩包，試吃不是吃一口就覺得不OK嗎？原PO解釋因為家人也有試吃。原PO認為退貨是消費者權益，以前退貨都不會問原因也很乾脆，並酸「難得遇到比較愛刁難的服務員」。

貼文一出引起熱烈討論，不到一天已有5400則留言，不少人怒酸原PO，「這臉皮真厚」、「難怪我都覺得好市多東西漲了很多，便宜不到哪去，就是各種奧客」、「怎不約左鄰右舍、樓上樓下一起吃再退貨呢」、「濫用這種機制，以後取消或升等退貨條件時就別唉，這是商品不是試吃品」。

不過也有網友持相反意見，「收那麼多年費不就是能行使會員權利嗎？建議好市多不好吃不好用的商品請先開放試吃試用，體驗一下就不會買錯了喔」、「真的不行就是要退貨，不然會費繳假的嗎？」。