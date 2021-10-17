桃園女子小美（化名）本來就為了體毛多所苦，沒想到還被爸爸取笑「妳毛好長，背部毛還分岔，真恐怖」，讓她場氣炸，認為爸爸對她性騷擾，氣得提告求償50萬元，不過，法官認為小美的爸爸並未構成性騷擾，最終判決小美敗訴，她的爸爸免賠。

小美控訴，她爸爸2019年5月在全家出遊時，突然用台語對她說：「毛不會再長了」，讓她備感羞辱，後來兩人在家中廚房又對她說：「你的毛好長喔，背部的毛還分岔，真恐怖！」讓她當場氣炸。

此外，有一次她在廚房，爸爸用手拍她的左肩兩下，雙手再從上到下摸她的頭髮，認為爸爸對她性騷擾，氣得提告求償50萬元。

針對女兒提告求償，小美的爸爸喊冤表示，他把女兒頭髮撈起來不到2秒鐘，根本沒有性騷擾的意思，因此請求法官駁回小美之訴。

法官審理後認為，小美爸爸對女兒的手毛有意見，並非針對臀部或胸部等身體隱私處，且也是在全家出遊或是家中廚房說出這些話，難以認定與性或性別有關，針對摸髮部分，因頭髮並非臀部、胸部或其他身體隱私處，且小美在摸時也沒有其他言詞或舉動，也不構成性騷擾，最終判小美敗訴。全案可上訴。

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