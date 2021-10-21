北市南門市場與悠遊卡公司合作推出消費滿額回饋活動，21日舉辦記者會，現場活動由外型甜美的主持人小安（黃以安）再度擔綱主持。（張穎齊攝）

北市南門市場歡慶搬遷中繼位址滿2周年，與悠遊卡公司合作推出消費滿額回饋活動，至11月30日止，民眾只要透過「悠遊付」於南門市場當日累積消費滿300元，即可回饋15％，且每人每日最高可拿到300元的現金回饋金，活動總回饋金額達50萬元，12月還可領到南門好友禮現金回饋券。

記者會活動於21日上午舉辦，市府為讓更多民眾體驗數位支付的便利性，邀請副市長黃珊珊參與體驗這場超值的回饋活動，悠遊卡公司總經理邱昱凱、市場處長陳庭輝、北市議員郭昭巖、徐立信以及其他議員代表皆到場共襄盛舉，活動由外型甜美的正妹主持人小安（黃以安）主持。

北市市場處表示，疫情影響，民眾上菜市場的頻率大幅減少，市府協助南門市場舉辦消費回饋活動，致力推廣傳統市場數位支付的使用，而南門市場作為數位支付100％使用率的五星優良市集。

市場處說，這次活動除11月底前使用悠遊付每日最高回饋300元外，優惠再加碼，12月更是祭出南門好友禮，過去曾至南門市場以悠遊付消費過的會員，也會陸續隨機發放150元現金回饋券至悠遊付帳戶中，期望新客老友不斷回流至南門市場消費，振興市場的同時也能配合市府政策推廣數位支付。

南門市場自治會長王銓國表示，南門市場再次與悠遊付合作特別推出優惠活動，藉由發送現金回饋金鼓勵民眾多加使用數位支付，把回饋金回流至南門市場，循環購物讓南門市場業績蒸蒸日上。

黃珊珊表示，南門市場與悠遊付搭配的這波振興回饋活動，對於推動數位生活大有益處，除讓更多的民眾感受到電子支付的便利性，同時對於後疫情的市場消費也能夠帶來更多正向的好處，歡迎大家每天來南門市場買菜，攜帶悠遊付來買東西、抽好禮。