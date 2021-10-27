雲林縣麥寮鄉因台塑六輕設廠，每年自有財源達3、4億元，各種社會福利吸引外地民眾來麥寮設籍，鄉長蔡長昆27日表示這幾年每年新生兒約有500名，除了提供生育補助、增建幼兒園，未來也將興建托嬰中心，目前全鄉人口數為4萬8000餘人，希望持續創造利多，讓人口早日突破5萬人。

雲林縣人口數去年跌破68萬大關，每年出生人數比死亡人數少近3000人是主因，不過麥寮鄉因六輕提供大量就業機會，加上六輕電力回饋金每人每年7200元、學校營養午餐與交通車免費、新生兒補助3萬元等，人口逆勢成長，每年新生兒達500人。

蔡長昆表示，麥寮鄉位於風頭水尾，早年以農漁業為主，六輕設廠前人口約3萬人，設廠後人口逐年增加，目前已達4萬8000餘人，面對新生兒的需求，日前公所動工興建第2幼兒園，未來還規畫設置第3幼兒園與托嬰中心。

根據戶政單位統計，麥寮鄉今年9月人口數為4萬8201，出生46人、死亡30人，遷入199人、遷出62人，鄉公所預估，若每年增加1000名鄉民，2年後人口數可望突破5萬新里程碑，至於要不要升格為鎮，則要由鄉代會與全鄉民眾再研議。

蔡長昆指出，未來第2、3幼兒園啟用後，可解決幼兒上學問題，但為強化民眾生育意願，托嬰服務這區塊不可缺少，因此將規畫托嬰中心，配合第2胎以上讀幼兒園免學費等幼兒福利政策，讓民眾「放心生，輕鬆養」。

麥寮鄉民說，麥寮鄉公所今年配合中央五倍券，全鄉每人發放3000元振興金，加上六輕電力回饋金7200元，1家4口就領了4萬餘元，讓其他鄉鎮非常羨慕，若能持續推出幼兒福利，相信全鄉人口很快就能突破5萬人。