台灣人一年四季都愛吃火鍋，秋冬更是火鍋店的旺季。一位網友近日到火鍋店用餐，發現桌上擺著一個謎樣小白碗，不知道是拿來放什麼的，讓他相當好奇。貼文曝光後，意外釣出火鍋店員工解釋這個小碗的真正用途。
「第一次看到」，原PO在網路論壇Dcard上表示，「今天跟朋友吃火鍋，看到這個小東西，第一次看到不知道用途，有人知道這是做什麼的嗎？」只見桌上斜放著一個白色小瓷碗，碗口呈45度角朝上，大小則和一般湯碗差異不大。
照片曝光後，網友紛紛猜測，「放湯勺感覺不錯」、「飯碗？醬料碟？」、「把火鍋上面的渣渣撈掉之後倒掉的地方」、「感覺是醬料的欸」、「很像放薄荷糖」、「他是湯碗，不過火鍋店出現滿神奇的」。還有人打趣稱，「怕你吃到沒錢讓你去化緣」。
後來也釣出不少火鍋店員現身留言，揭曉真實用途，「我在二鍋工作是放蛋的」、「我在二鍋工作過～是用來放雞蛋的呦」、「前二鍋員工路過，這是放蛋的碗」、「這個是斜口碗，用途很多，可以用來放醬料、沙拉、雞蛋」。
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