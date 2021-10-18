為了維護道路使用的秩序及安全，路面會畫設輔助線。近日一名女網友騎機車時，發現地面上有個從未見過的標線，將其拍下後PO上網詢問，引發網友熱烈回應，其中有知情人解答，該標線稱為「鉅型標線」，透過視覺收縮效果，讓用路人有道路縮減的錯覺，就會不自覺鬆開油門，以達到減速效果。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》表示，最近騎機車出門時，很常看到路面上畫製一格格的白線，且還畫在馬路中央，由於當初考取機車駕照時，並沒有看到相似的考題，百思不得其解，她將其拍下PO上網「請問這個標線的作用是什麼呢？」

圖文曝光後，引發網友猜測，「好像F1賽車起跑線喔」、「我也是第一次看到」、「提醒用路人用的」、「會不會是未完成的斑馬線」、「讓你覺得道路縮小 自覺減速用的」、「斑馬線啦！要停下來用走的」、「騎進去會自動加速」、「很明顯就是鞋印啊」、「跟瑪莉歐賽車裡面一樣嗎？壓到線就會瞬間加速」；也有眼尖的網友發現拍攝地位於高雄市大寮區萬丹路上。

留言中有知情人解答，該標線稱為「鋸型標線」，透過視覺收縮，讓用路人以為道路縮減，會不自主地鬆開油門，達到行車減速、交通安全的目的。