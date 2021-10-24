因為姿勢不良、先天骨骼發育缺陷或是神經肌肉疾病，會導致脊椎側彎，不過日前卻有網友透露，自己竟然吃到了「脊椎側彎的魚」，貼文一出隨即掀起眾人熱議，不過也有人見怪不怪，直言曾看過「下巴脫臼的魚」。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，透露自己吃到「脊椎側彎的魚」，畫面中可見，碗盤上有一條外皮煎得金黃酥脆的魚，魚肉吃掉一大半後，露出了中間的魚骨，但是魚骨卻呈現詭異的波浪狀，讓原PO忍不住驚呼「原來不是只有人會脊椎側彎，魚也會欸！」

照片曝光後隨即掀起眾人熱議，紛紛留言直呼「不會是輻射污染的魚吧」、「莫名覺得恐怖」、「猛一看好像暴龍」、「長期泳姿不良」、「幸好奉獻給你的五臟廟了，不然牠生前一定很痛苦」；也有人見怪不怪，「前幾天有吃到兩條龍骨的魚」、「有骨頭的都會，還有下巴脫臼的魚」。

事實上這是魚體畸形的「秘雕魚」，當魚畸形導致魚背隆起或體側彎曲，以X光檢視骨骼型態，脊椎形狀呈現波浪狀、單彎、雙彎，甚至3彎，彎曲程度視個體畸形的嚴重情況而異，因為看起來像是布袋戲裡面的角色「秘雕」，故被稱為「秘雕魚」。

根據行政院農委會水產試驗所官網指出，一般正常魚體脊椎骨會呈現一字型，但在自然環境下仍有少數魚體脊椎骨會呈現不正常彎曲，原因可能為病變、營養缺失、遺傳或受到外部環境影響，其中高水溫或溫度異常時，魚苗脊椎骨產生畸形的機率相當高。