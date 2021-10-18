氣溫降了並歡慶台北大安、新莊和興、林口昕境與嘉義中山四家新直營門店開幕，肉多多火鍋串聯北中南共計20家門店，於10/21與10/28連續兩個週四推出個人套餐買一送一的快閃優惠，藉此不僅替新門店造勢集氣氣，更一舉強化顧客與品牌的黏著度。

繼順利進軍六都、東進宜蘭之後，新門店選擇落腳在台北東區、林口與嘉義等肉多多火鍋首度進駐的區域，在全台主要商業區的火首度鍋市場已經漸趨飽和之際，上述幾個點反而是集團視為有發展潛力地區。肉多多集團董事長林少鈞表示，疫情暫緩微解封後，門店回客率達八成，光近期4個月APP會員人數就突破30萬，因此加快腳步再啟原訂五月的展店計畫，同時著重於品牌覆蓋率，除了今年開幕的13家門店，肉多多火鍋預計11月進軍豐原，以及明年底之前還會開出10家直營店。

這次肉多多火鍋北中南門店的開幕慶快閃活動，消費者加入樂多多APP會員，於10/21、10/28前往全台配合的20家門店內用，可享「個人套餐」買一送一 (歡迎混搭，以價低品項優先贈送)，單點品項/加價湯底/多人套餐均不適用於買一送一優惠。除了壽星禮與振興券活動，不適用單點品項或與現行門店優惠併用 (入會禮/點數兌換禮/網路活動等) 。