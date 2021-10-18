入秋首波東北季風降溫有感，超商龍頭統一超（2912）7-ELEVEN全台6200家即時推出快捷火鍋料專門店，今年加入i預購線上線下整合，從火鍋湯底、肉品、海鮮、蔬菜盤、火鍋料甚至火鍋等皆有販售，品項倍數擴增，光是湯底就高達70款，有望帶動相關業績超過去年的3億元、成長兩成以上。

7-ELEVEN觀察到整體火鍋市場產值持續倍增，多年來藉由預購誌、i預購等平台每年販售上千款名店鍋物和周邊商品，業績更是逐年成長，光是去年火鍋季相關類別約可創造超過3億元業績，每逢秋冬也會推出季節限定的鮮食鍋物滿足消費者需求，今年擴大規模，同時推出指定商品任選3入88折優惠，可望帶動相關類別業績成長2成以上。

7-ELEVEN發現疫情期間外食族對於餐點講求快速方便，宅家煮鍋相對安全衛生，符合就近買、安心吃的消費型態，為搶攻火鍋季商機，線上線下一口氣蒐羅超過70款名店湯底，可搭配肉品、海鮮、蔬菜盤、火鍋料、各式沾醬、鍋具等上百種周邊商品，並推出全新鮮食鍋物，提供離家最近的火鍋料專門店。