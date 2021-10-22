封測廠超豐(2441)受惠邏輯IC封測需求暢旺，2021年第三季營收雙位數「雙升」連6季創高，表現符合預期。由於客戶產品多元且結構分散，投顧法人預期第四季稼動率可望維持近滿載水準，有望帶動第四季營收續揚、再創新高。

超豐受台股震盪加劇影響，股價自9月初96.9元波段高點一路拉回，14日下探73元的近4月低點，1個月急跌逾24％。近日股價止跌回升，今（22）日開高後勁揚4.28％至80.4元，截至午盤維持約3％漲幅，領漲封測族群。不過，三大法人本周迄今賣超383張。

超豐2021年9月自結營收17.59億元，雖月減2.86％、仍年增達39.21％，改寫歷史次高。帶動第三季營收53.27億元，季增達10.67％、年增達40.93％，連6季改寫新高。累計前三季營收143.56億元、年增達34.91％，續創同期新高。

超豐在產線稼動率迅速恢復下，7、8月營收連創新高，9月雖因工作天數較少而小降，第三季營收仍季增達1成，連6季改寫新高，表現符合預期。由於稼動率維持高檔水準，第四季訂單需求暢旺，下半年營運動能強勁，法人看好第四季營收可望續締新猷。

超豐先前法說時指出，既有客戶和新客戶下半年對新產品開發及導入需求均相當強勁，配合手機市場回溫及新機發表，應可帶動相關產品業績成長。公司基於訂單需求持續擴產，認為整體市場仍為需求大於供給，持續看好下半年需求及營運成長。

超豐總經理甯鑑超預期，下半年接單出貨比（B/B Ratio）預期將大於1、維持需求大於供給狀態，公司對此持續擴產因應，興建中的頭份二廠及竹南WT（晶圓測試）二廠均預計明年6月完工，預期分別可貢獻單月營收4億元及5千萬元。

投顧法人認為，邏輯封測需求續旺，超豐持續擴增打線封裝產能因應客戶需求，並與母集團力成合作打造完整供應鏈，近2年陸續取得客戶、工控及車用認證，隨著IDM廠委外釋單增加、車用晶片封測訂單轉強，對下半年營收增添成長動能。