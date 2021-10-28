eBay業績優於預期 惟財測失色 21:232021/10/28 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 eBay第三季業績優於預期，但本季財測令投資人失望。上季營收年增11％，至25億美元，高於分析師預估的24.6億美元。調整後每股盈餘達90美分，較預期高出1美分。eBay預估本季營收約在25.7億至26.2億美元，遜於市場預估的26.5億美元。 超微、德儀報喜 上季獲利優於預期 《國際產業》福斯下調全年銷量 Q3獲利遜預期 #億美 #eBay #優於預期 #財測 #季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲端事業助攻 微軟上季業績超預期 04:102021/10/28 全球財經 《鋼鐵股》世紀鋼Q4業績穩當 全年營收攻百億元新高 13:242021/10/28 財經 聯電財報外資驚豔 上調獲利預期 04:102021/10/28 財經要聞 中鋼、中鴻接單超預期 04:102021/10/28 證券．權證 諾基亞上季獲利優於預期 預警上游缺貨衝擊明年獲利率 17:592021/10/28 財經 《國際產業》5G需求提振 諾基亞上季獲利優預期 17:392021/10/28 財經 《國際產業》Spotify用戶增加 看見播客廣告潛力 11:422021/10/28 財經 《國際產業》全球市值王 微軟僅離蘋果一步 14:492021/10/28 財經 《國際產業》意法半導體Q3毛利率增 上調全年銷售目標 15:572021/10/28 財經 《國際產業》內需疲弱 義大利電信下調全年財測 14:152021/10/28 財經 聯電Q3獲利新高 Q4更優 04:102021/10/28 財經要聞 財經熱門新聞 軍公教調薪4％ 四大國營事業跟進 台電列觀察名單 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 這家百年企業獲利突縮水6成 真相扯爆：高層炒股巨虧70億 - 財經 人妻當沖慘賠200萬！尪曬對帳單求救 網全傻了：太驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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