eBay第三季業績優於預期，但本季財測令投資人失望。上季營收年增11％，至25億美元，高於分析師預估的24.6億美元。調整後每股盈餘達90美分，較預期高出1美分。eBay預估本季營收約在25.7億至26.2億美元，遜於市場預估的26.5億美元。