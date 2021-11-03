長聖(6712)10月單月合併營收5117萬元，連11個月成長，較去年同期大幅成長532.82%，前10月合併營收相較去年同期成長536.67%。

長聖自行公告前三季自結稅前每股盈餘(EPS)4.89元，前三季特管辦法提供細胞產品委託製造(CMO)業務持續增長，主要藉由多元細胞治療產品及提供22項適應症，帶動銷售額持續突破成長。目前長聖細胞製備委託訂單已排到明年9月，在銷售額及毛利率同步上升情況下，前3季本業獲利成長，長聖持有的轉投資長佳智能已於第三季登錄興櫃，故該公司於第三季按期末評價日興櫃成交均價評價該金融資產，使第三季業外獲利成長。

長聖與22家醫院簽訂MOU並已協助13家醫療機構通過特管辦法，預計今年第4季將再通過不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T(GDT)治療第4期8實體癌及DC-CIK(WT-1)治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品。公司預期今年第4季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品，將為公司再增添成長動能。