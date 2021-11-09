聖暉(5536)、朋億(6613)公布10月營收，受惠訂單需求暢旺，雙雙創下歷年同期新高，聖暉10月合併營收18.2億元，年增86％，累計前10月合併營收158.7億元，年增41％。朋億10月合併營收6.25億元，年增212％，累計前10月合併營收47.07億元，年增48.52％。

聖暉受惠全球產業分散生產基地、半導體產業積極拉高資本支出，帶動主要業務無塵室機電整合工程在半導體相關、電子組裝等產業客戶建廠擴產的需求增溫。除了大陸及台灣貢獻外，東南亞逐步放寬防疫限制，推升東南亞地區工期施作認列進度，帶動10月營收攀升。

朋億訂單認列進度隨著半導體產業主要客戶積極投入擴建新廠、增設產能計畫保持暢旺，加速先前受缺料影響遞延訂單認列，另外，合併銳澤計入營收，帶動台灣地區營收比重爬升。

根據SEMI(國際半導體產業協會)發布功率暨化合物半導體晶圓廠至2024年展望報告，看好5G、電動車、再生能源等熱門市場應用上升，創造功率暨化合物半導體產業展現強勁需求，帶動整體市場產能保持創高動能，預估至2023年每月產量將突破千萬片創歷史新高，其中，全球產能佔比將以大陸為最大宗達33％，台灣亦達11％。

朋億指出，目前手上有第三代半導體產業客戶濕製程設備訂單，近期亦成功打入大陸封裝領域，進一步帶動目前濕製程設備接單表現較去年同期呈現倍增水準，擴大公司業務拓展市場商機。