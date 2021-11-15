台股近期走勢圖

台股17500點既是整數關卡，也是前波壓力所在，本周突破後，難免會有部分賣壓出現，從量能來看，指數10月落底後，量能逐漸回穩，成交量從最低2469億到現在將近4000億的量能，市場資金逐漸回籠，台股今年最高成交量達6000億以上，推估台股量能還未達高峰，從歷史經驗來看，年底到農曆年前都會有一波行情，台灣出口又持續創新高，基本面佳，國際股市不斷再創新高，台股多頭無須懷疑，最後技術型態來看，台股在16500點附近打底兩次，形成W底型態，依照W底理論推估，台股在17500點震盪之後，將突破歷史新高，目標價預估高達18500點。

8月份大摩出具報告，表示DRAM報價可能面臨較深的跌幅，記憶體類股族群「凜冬將至」，雖然旺宏、群聯董事長都出面反駁，還是抵擋不了市場賣壓，記憶體類股族群幾乎全面重挫，隨著大盤止跌回穩再創波段新高，記憶體族群股價也悄悄的緩步向上墊高，從基本面來看，Nandflash類股，在5G、物連網與車用拉動下，營收、獲利持續再創近期新高，股價表現也相對亮眼，相關的類股族群可以觀察旺宏、群聯。

旺宏的產品已切入低軌道衛星領域，董事長吳敏求表示編碼型快閃記憶體（NOR Flash）將會缺貨到明年，價格也會成長，未來獲利可期，10月份營收再創新高，年增48.77％，技術面突破季線後，股價持續向上墊高，季線出現扣抵，趨勢由空翻多，後續震盪會測月線不跌時，是不錯的進場點位。

群聯於2018年Intel毫無預警直接將PCIe Gen3跳升至PCIe Gen5，當時超微(AMD)

PCIe Gen4已送晶圓代工生產，於是AMD尋求群聯協助開發PCIe Gen4記憶體控制晶片，結果群聯短短6個月就開發完成，雙方具備革命情感，近期AMD宣布將為 Meta 打造資料中心晶片，正式歸類為元宇宙概念股，群聯有望間接打入元宇宙，10月營收再創新高，年增35.72％，Q3每股盈餘再創新高，累積前三季獲利高達32.15元，預估今年全年EPS可達42元以上，本益比不到10倍，股價相當超值，震盪不跌都是好的買點。