興櫃餐飲公司乾杯10月自結合併營收3.03億元，較去年同期2.74億元，年增10.26％，累計1月至10月自結合併營收24.19億元，為歷史同期次高。乾杯表示，10月適逢雙十連假及政府振興五倍券熱潮助攻，加上中國大陸新展店效益，帶動10月整體營收不僅超越去年同期表現，同時更站上3億元關卡，刷新歷史同期新高紀錄。

台灣事業受惠振興5倍券上路遇雙十連假，乾杯集團趁熱潮推出「振興贈千元」加碼活動，成功吸引人潮回流，全集團餐飲品牌10月已收到逾八百萬元振興五倍券，並發出近百萬元乾杯現金抵用券，帶動來客及業績較上月再成長；同時10月氣溫開始轉涼、鍋物需求攀升，職人料理團隊開發季節限定的黑毛屋「柚子白味噌鍋」吸引嚐鮮客，上市一個月銷售近5000鍋，加上黑毛屋本家「北海道海膽和牛涮涮鍋」持續好評熱賣，雙雙帶動鍋物品牌業績較上月成長超過40％，共同推升集團10月業績成長。

中國大陸事業方面，既存店營收穩定，加上展店腳步不受疫情影響，10月「乾杯深圳龍華壹方城店」開幕為集團挹注營收，海外營收相較於去年同期年增13％，顯示營運持續穩健成長。

展望後市，乾杯集團大舉展店搶進疫後市場佈局，11月「老乾杯」與「黑毛屋本家」以雙品牌之姿插旗SOGO百貨台北復興館，「黑毛屋」也將首次進軍新竹，進駐遠東巨城購物中心為集團增添新兵。正逢全台各大百貨週年慶，乾杯集團旗下分店近9成位於百貨商場，加上五倍券助攻下，營收有望持續增溫。年底前持續拓點，目標總店數上看54間，力拚疫後業績直線上升。