大陸國家統計局15日發佈《2021年1—10月份全國房地產開發投資增長7.2％》報告顯示， 1到10月全大陸的房地產開發投資為12兆4934億元（人民幣，下同），年增率7.2％，比2019年1到10月份增長14％，兩年平均增長6.8％。其，住宅投資9兆4327億元、成長9.3％。

在房企新增土地儲備方面，前10月房企土地購置面積15824萬平方公尺、年增率下降11％；土地成交價款1兆1410億元、增長0.2％。

據樂居網引述數據，從地區分佈看，前10月大陸東部地區房地產開發投資6兆5902億元、年增率6.8％；中部地區投資2兆6194億元、年增12.1％；西部地區投資2兆7963億元、增長5％；東北地區投資4874億元、成長0.8％。

從房企房屋施工情況來看，大陸前10月施工面積942859萬平方公尺，年增率7.1％。其中，住宅施工面積667801萬平方公尺、增長7.4％。房屋新開工面積166736萬平方公尺、下降7.7％。