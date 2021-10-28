諾基亞上季獲利優於預期 預警上游缺貨衝擊明年獲利率 17:592021/10/28 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 諾基亞28日公布上季（9月底止）淨利年增51％至4.5億歐元（約5.2億美元），優於分析師預期的3.5億歐元。上季營收年增2％至54億歐元，合乎分析師預期。諾基亞將全年營收預期維持在217億至227億歐元範圍，並預期全年營業獲利率經調整後貼近10％至12％預估範圍高點，但預警上游零件缺貨及「史無前例」的通膨恐衝擊明年獲利率。 聯電財報外資驚豔 上調獲利預期 超微、德儀報喜 上季獲利優於預期 #億歐 #諾基亞 #預警 #明年獲利 #範圍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》福斯下調全年銷量 Q3獲利遜預期 17:222021/10/28 財經 股價指數期貨贏家專欄－關注通膨 美股區間操作 04:102021/10/28 證券．權證 國巨減產標準品衝高階 有助於全球標準品價格趨穩 10:492021/10/28 財經 聯亞本季獲利跳水 創歷史新低 04:102021/10/28 證券．權證 《時來運轉》運彩報報－曼聯4連不勝 總教練索斯克亞面臨期末考 14:052021/10/28 體育 這家百年企業獲利突縮水6成 真相扯爆：高層炒股巨虧70億 17:012021/10/28 財經 歐美需求強 維田Q4業績衝 04:102021/10/28 證券．權證 雲端事業助攻 微軟上季業績超預期 04:102021/10/28 全球財經 廣告超賺 Alphabet獲利再創高 04:102021/10/28 全球財經 《國際產業》5G需求提振 諾基亞上季獲利優預期 17:392021/10/28 財經 聯電Q3獲利新高 Q4更優 04:102021/10/28 財經要聞 財經熱門新聞 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 軍公教加薪 台菸酒：同步漲薪4％ - 財經 - 工商 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。