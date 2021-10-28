諾基亞28日公布上季（9月底止）淨利年增51％至4.5億歐元（約5.2億美元），優於分析師預期的3.5億歐元。上季營收年增2％至54億歐元，合乎分析師預期。諾基亞將全年營收預期維持在217億至227億歐元範圍，並預期全年營業獲利率經調整後貼近10％至12％預估範圍高點，但預警上游零件缺貨及「史無前例」的通膨恐衝擊明年獲利率。