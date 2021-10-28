封測廠力成(6239)2021年第三季財報亮麗，並對第四季及明年營運展望維持正向樂觀，預期仍可穩健成長。投顧法人認為力成在記憶體業務穩健、邏輯業務持續暢旺、先進封裝貢獻增加帶動下，第四季及明年營運可望穩健成長，維持「買進」評等、目標價122～124元。

力成受外資持續出脫影響，股價自9月中持續走跌，27日開高後放量穩揚3.88％，終場上漲3.57％、收於98.7元，領漲封測族群。不過，三大法人仍賣超1280張，其中外資續賣超2394張，投信及自營商則分別買超1034張及80張，呈現土洋對作態勢。

力成對第四季營運維持樂觀展望，表示DRAM及Flash等記憶體業務需求穩定、固態硬碟（SSD）受缺料影響可望改善，邏輯業務需求則維持暢旺、產能持續吃緊，將透過去瓶頸方式增加產能，預期營收可望略優於第三季，獲利則至少可持穩第三季高峰、力拚向上。

投顧法人預期，力成第四季營收將季增1～3％、年增逾2成再創高，毛利率維持與第三季相當的高檔水準，使稅後淨利較第三季小增、年增逾5成，每股盈餘估逾3.2元。全年營收可望年增逾1成、稅後淨利年增逾33％，每股盈餘估逾11.4元、順利賺逾1股本。

展望明年，力成董事長蔡篤恭指出，使營運能持續朝成長軌道前進，集團已超前部署、積極拓展新成長動能，足以因應英特爾、美光等大客戶未來委外訂單需求可能變化，即使在最壞情況下，相關備案應足以填補缺口，使未來營運維持成長。

展望明年，力成表示，在記憶體及邏輯業務持續正向，以及凸塊、覆晶（Flip Chip）封裝及先進製程業務具相當成長性，力成對明年營運維持樂觀看待。董事長蔡篤恭強調，集團已超前部署、積極拓展新成長動能，即使大客戶未來訂單可能生變，未來營運仍能維持成長。

投顧法人認為，邏輯業務仍為力成明年主要成長動能，記憶體業務則預期穩定向上，配合先進封裝需求持續成長、貢獻逐步顯現，預期力成明年營收及獲利均可望成長7～9％，每股盈餘估逾12元、再創新高紀錄。

雖然力成記憶體業務客戶集中度較高，且與美光合作的西安廠合約將於明年4月到期，雙方尚未達成最終協議，但投顧法人認為，西安廠目前對力成集團營收貢獻僅約7％，若雙方不再續約，對全年每股盈餘影響僅約0.6元，對營運影響程度有限。

投顧法人認為，力成受惠邏輯需求持續強勁、記憶體需求穩定，明年營運展望仍正向。目前股價本益比僅8倍、評價仍偏低，加上過往配息率近6成，估算達7％的高殖利率使股價下檔具保護，2家投顧法人均給予「買進」評等，目標價分別為124元、122元。

另一家投顧法人則考量第三季毛利率略低於預期、費用高於預期，且短期產業價格趨勢不利，將今明2年每股盈餘預期略為下修，連帶將目標價自140元下修至122元，但同樣認為目前本益比偏低、擁高殖利率，考量隱含報酬率仍高，仍維持「買進」評等。