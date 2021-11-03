近日元宇宙題材延燒，熱度從美股火到台股，虛擬實境VR和擴增實境AR相關概念股交投熱絡，其中半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色而可望全面獲益，吸引法人藉半導體ETF積極參與投資。根據CMoney統計，近5日法人成交量張數最高的台股ETF，前三名的半導體產業比重都是6成起跳。

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，從5G通訊、車用晶片到現在最熱門的元宇宙題材，上述這些新科技與技術的應用都與半導體脫離不了關係，因為這代表高運算能力的晶片的需求範圍增廣，將會使得整體需求上升更多。根據國際半導體產業協會（SEMI）日前所公布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，數據看好全球矽晶圓產業前景，預測出貨量今年將達13998百萬平方吋（MSI），創下歷史新高，且成長力道一路走強延續到2024年。

產業整體後市看俏外，中信關鍵半導體ETF為季配息，預定於11月16日除息，經日前10月底分配評價日結果，擬定預估每單位配息金額為0.3元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減。中信小資高價30 ETF（00894）半導體業佔比亦高達六成，同為法人交易的熱點，也即將於11月16日除息，本次擬定預估每單位配息金額為0.06元。

張圭慧認為，半導體一直是受到市場關注和具高度投資亮點的族群，除了晶片的應用領域廣泛之外，上下游設計和封裝的供應鏈也將持續隨之成長，若期望參與這樣的行情，以透過ETF的方式來投資是建議的選擇。