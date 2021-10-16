桃園市為推廣轄內優良農糧產品，桃園市農會邀集各區農會及農民在今天最後3個月，挑選出5個周末時段，到桃園火車站前遠東百貨騎樓辦理「桃滋味好農市集」，面對面向民眾推銷。

農業局表示，桃滋味好農市集中有仙草系列產品、茶葉、蔬菜等，而桃園市農會也積極推展有機蔬菜及稻米，現場還準備了開幕好禮，只要當天攤位上消費滿600元以上，能獲得1包金舞滂米（300公克）還有2包有機蔬菜。

不僅如此，每次展售會活動將捐出農產品給市府社會局安家實物銀行，期望將在地農糧產品能與更多人分享，讓大家都能吃到桃園出產的優質農糧產品。

農業局說，該展售會除了要對民眾推廣對桃園在地農產的認識外，同時讓農民能與消費者面對面行銷自己生產的農產品，也將有機、友善生產及產銷履歷等安全農產品概念推展到消費大眾面前。

桃滋味好農市集將於10月16日、10月17日；11月13日、11月14日；11月20日、11月21日；12月4日、12月5日；12月11日、12月12日於遠東百貨展售。

農業局提醒，因應季節不同將會推出不同當季特產做展售，邀請民眾記得每月來市集走走逛逛，採購當季最新鮮的、食物里程最短的優質新鮮產品。