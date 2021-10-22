星座運勢網站「同道星座查詢」分享，雙子座、巨蟹座、射手座、水瓶座、雙魚座的人11月桃花運會明顯轉旺，單身的人身邊會出現條件不錯的對象，兩人迅速墜入愛河，雙子座甚至還有閃婚的可能。

▍1.雙子座

單身的雙子座11月有望遇到正緣桃花，若是過去一段時間感情不順的人，更有機會遇到一見鍾情的對象，彼此都感到非常心動，因此很快就能順利交往，甚至有可能會因為太過喜歡對方，而決定直接閃婚。

▍2.巨蟹座

巨蟹座過去面對愛情比較保守，不敢直接表達自己的感情，一旦單身往往需要經過很長的空窗期才能找到對象，不過11月單身的巨蟹座有表現自己的機會和勇氣，成功引起身邊異性的注意，其中能找到條件不錯又適合自己的人，迅速與對方墜入愛河。

▍3.射手座

射手座今年的桃花運非常旺盛，追求者很多，身邊也出現許多感興趣的對象，但是其中爛桃花佔大多數，讓他們浪費不少時間在錯的人身上，不過從11月開始，射手座身邊多出許多條件不錯的對象，爛桃花終於退散，有望開始一段甜蜜的戀情。

▍4.水瓶座

水瓶座在2021年受木星、土星庇佑，身邊的桃花不斷，尤其從11月起會有許多人主動示好，單身的水瓶座在這個月的脫單機率非常高，不過水瓶座很容易被「要而不得」的人吸引，錯過真正適合的對象，因此在抉擇的時候一定要擦亮雙眼，做出正確的選擇。

▍5.雙魚座

雙魚座性格溫柔，對愛情有很多浪漫的憧憬，在11月他們會迎接今年桃花運的高峰，11月雙魚座在職場上表現亮眼，因此吸引許多異性的注意，崇拜者變多，從中會遇見對的人，和對方在各方面都非常契合，短時間內就會展開交往。