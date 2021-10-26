10月來到尾聲，天氣一下子轉涼，距離2021年結束也將進入倒數階段，通靈大師江嘉葉就為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來11月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：8

屬鼠人在11月份，充滿幹勁，事業運蒸蒸日上，大多工作都能順利完成，也能獲得不錯的成就感，隨之而來的，當然就是穩定的財運，以及受人仰慕的眼光，不過值得注意的是，在工作上的心態，可不要算盡心機，得罪他人，否則到時恐會被反撲，讓努力化為烏有。感情上桃花已出現，要好好把握，有機會碰到心中的理想情人。

【牛】幸運數字：8

屬牛人在11月份，感情運勢可以說是穩定的一個月，夫妻、情侶間都能夠相處和諧，非常的圓滿，而單身的人，其實桃花運也不錯，但仍然可能會孤單一人，這就要好好檢討自己了，是不是自身的要求太多了，太過於挑剔了，所以才落得單身的窘境，其實給對方一個機會，也就是給自己一個機會，要求不要太高，很快就能擁有新戀情。現階段財運平平，別投資太多想著發財夢，安分守己，才能平安無事，守住財庫。

【虎】幸運數字：7

屬虎人在11月份，感情告急，第三者從中殺出，本月份屬虎人要特別好好保護自己的伴侶，或是心儀的對象，原本看似沒有傷害的人，可能會成為你的勁敵，但是自己千萬不要太過於急躁或是與伴侶發生爭執，如此反而會適得其反，要記得用更溫柔的關懷，來守護對方，才能好好維繫彼此間的情感。本月財運不錯，規矩行事能有收穫，但千萬不要過貪，那會適得其反，傷害了自己的財富。

【兔】幸運數字：8

屬兔人在11月份，容易開始感覺到疲憊，對於工作上的事情，也開始變得比較沒有耐心，少了熱情的你，就容易出現錯誤，失去判斷力，因此這個月要格外注意，不要因為自己的倦怠，而導致不良的決策，其實你仍保有不錯的能量，只要重拾專注力，就能避開這些麻煩，重新展現自己的光芒。業務人員要打起精神，努力衝刺，會有好業績，人緣也會不錯。

【龍】幸運數字：1

屬龍人在11月份，依然維持著安逸輕鬆的日子，很多事情都按部就班，沒什麼太大的問題，但是也就太過於沉溺於這種幸福，而失去了鬥志，缺少了開創新氣象的靈感，雖然悠哉的生活讓你感到滿足，但是相對的，突發事件可能會在你不注意時突然降臨，因此要防範未然，提高警覺，別讓自己措手不及。另外在幸福安逸的生活中，別忘了多關懷社會，多行善，替自己累積福報，幸福才會跟著你越久，自己的感情世界也能受到眷顧。

【蛇】幸運數字：15

屬蛇人在11月份，情緒控管是本月的主要課題，也許在情感上會有不順心的事，另一伴的不領情，或是追求遭拒，導致自己感到落寞，甚至懷疑人生，此時的你一定要靜下心來，不要做出傻事讓對方反感，其實還有很多機會是可以改變的，千萬不要因為一時的激動，變成不可挽回的結果。而在財運上則有不錯的運勢，若能好好控制情緒，可獲得相當的成績，多看勵志書籍，可助與人相處和諧。

★民俗說法，僅供參考。