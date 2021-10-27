10月來到尾聲，天氣一下子轉涼，距離2021年結束也將進入倒數階段，通靈大師江嘉葉就為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來11月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：10

屬馬人在11月份，會極度想要一種新生活，想要汰舊換新，舉凡生活方式、生活用品等，甚至連伴侶都想找個新人選，雖然改頭換面是一個好的想法，但是不得不提醒，尤其是感情上，要專一，不可偷雞摸狗，一時的刺激，並不會帶來美好的結果，反而容易被貼上不忠貞的標籤。可把浮動的情緒化做與親朋好友間的關心，你會發現，伸出友善的手，都能得到良好的回應。

【羊】幸運數字：12

屬羊人在11月份，終於要嶄露頭角了，榮登本月運勢最佳，富有耐心以及毅力的你，在不斷的默默付出下，終究被人注意到了，過去的努力已經到收成的時候，情感能開花結果，或是心儀對象會接受你的邀約，要好好把握機會喔。工作方面能蒸蒸日上，升職加薪指日可待，當然也不要忘了過去一路陪伴幫助過你的人，記得要知恩圖報，回饋各方。

【猴】幸運數字：10

屬猴人在11月份，英氣風發，周邊圍繞著許多信徒和粉絲，大家都願意為你賣命，也相當羨慕你的成就，雖然被許多人的簇擁，但是心中的苦只有自己知道，你要面對的煩惱其實很多，壓力其實也很大，只是這些不為人知的內心世界，往往不願意透露出來，不過不要太擔心，月之中之後，會有轉機出現，到時可要好好把握。情字這條路走得比較辛苦，但是兩情相悅的情人一旦出現，會如倒吃甘蔗，越嚼越甜。

【雞】幸運數字：10

屬雞人在11月份，感情生變、婚姻危機，容易出現在這個月，主要會是因為彼此間的觀念不同，而造成溝通障礙，這時的你可千萬不要心急，最好能協尋長輩出面排解，運用第三方的力量，來幫你度過難關，當然自己也要學習包容，不要堅持己見，那麼感情才能持續維繫下去。財運方面就可喜了，凶中有吉，小額投資可獲得意外財，小心謹慎操作，會由不錯的利益。

【狗】幸運數字：2

屬狗人在11月份，財運相當穩固，該來的資金，一分也不會少，此外，還會有額外收穫，雖然不是大筆橫財，但也不無小補，所以可以買些彩卷來試試運氣，發票也記得要拿來對獎，如果想要做些投資，本月也是好時機，這些意外收穫，能夠讓你得到許多額外驚喜喔。建議單身者可多關注交友圈的未婚者，或上網尋找，很有機會找到合適的對象。

【豬】幸運數字：1

屬豬人在11月份，會轉型成為擁有七十二變的孫悟空，花招百出的你，更能擄獲另一伴的芳心，如果目前彼此間的相處，太過於平淡無奇，那麼只要你願意用點小心思，給點小浪漫，就能讓雙方的感情迅速加溫，所以趕快運用本月的好運，它將給你帶來出其不意的靈感。本月桃花星跳躍著，千萬別辜負桃花星，沒伴侶的人要放下羞澀，大方主動出擊，會有不錯的成果。

★民俗說法，僅供參考。