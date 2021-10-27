每個人都想被財神眷顧，獲得轉運的機會，搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》就指出，生肖蛇、龍、馬的人，從今天開始一路到31號，運勢可說一飛沖天，就像是踩到狗屎運，橫財大發，由窮轉富。

生肖蛇

屬蛇的人之前因月支五行相剋，從而很多人流年不利偏財不佳，10月27日至10月31日有「地解」吉星入財帛宮，運勢上上籤，財運會格外旺盛，貴人如雨。同時屬蛇的人工作方面似乎不太順心，但堅持下去的回報非常豐厚！堅持下去將會立馬暴富，存款漲幾十倍。

生肖龍

屬龍的人命理之中水庫生財，乃是天生的富貴命，但是由於之前生肖龍的運勢不佳，命中有凶星作亂，導致生肖龍求財不順，也沒怎麼想過富貴。10月27日至10月31日間得五行相生之局相助，催旺了生肖龍的財庫，讓生肖龍招來橫財大運，大富大貴。

生肖馬

屬馬的人志向遠大，自身運勢也蠻旺的，命理之中陽火生運，讓生肖馬能成大事、立大業，或許之前運勢並不是很旺，在生活中也沒能遇到過什麼驚喜。10月27日至10月31日命理之中巳火遇午火，陽火極旺，讓生肖馬發橫財、賺大錢，快來接財吧！