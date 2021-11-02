桃園國際機場公司公布今年1至9月份營運統計數據，受新冠肺炎疫情及邊境管制影響，入出境旅客為68萬794人次，較去年同期減少90.5％，航機起降架次減少16％。不過，貨運量受惠航空貨運需求強勁成長，1至9月達207萬公噸，較去年同期增加25.3％，全年貨運量上看280萬公噸，可望再創歷史新高。

2020年1月新冠肺炎疫情爆發，影響跨國商務交流及旅遊需求，桃機公司預估今年旅客數在100萬人次以內，內部調整營運重心，除不讓國門成為疫情破口，也趁旅客較少之際，加速第3航廈工程與基礎建設更新。

根據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）預測，全球航空載客量有望從谷底回升，並預期國際旅客量於2024年恢復疫情前水準，但復甦程度仍取決於國際疫情趨勢、各國邊境管制力道與疫情管控等。

目前各地區復甦情勢各異，而亞太地區在2021年上半年的平均國際客運量，僅為2019年同期的5％，顯示包含桃園機場在內的主要亞太國際機場復甦速度，將較國內航線機場緩慢。

相較於客運量減少，桃園機場貨運持續成長，貨運量較去年同期增加25.3％，成長率在東亞主要機場排名第2。桃機公司指出，在5G等遠距商機持續帶動高科技產品出口，加上歐美耶誕及新年假期將至，海運塞港缺櫃缺工狀況未有緩解，導致「貨物由海轉空」轉單效應持續，以及國籍航空陸續引進貨機擴大運能等因素影響下，看好貨運熱絡持續成長。