原相(3227)今(8)日舉辦法人說明會，發言人羅美煒坦言，第四季受到客戶端長短料以及晶圓產能緊張衝擊，各產品線均會呈現衰退，以營收來說，11、12月營收會比10月底來的低。

原相第三季營收23.63億元，季減少7.3%、年增加8.25%，單季稅後純益為4.78億元，季減少6.65%、年增加9.63%，每股稅後利益為3.43元，單季毛利率58.19%，季增加0.07個百分點、年減少0.82個百分點。

原相累計前三季營收71.57億元，年增加25.98%，累計稅後純益14.16億元，年增加43.76%，每股稅後利益10元，累計前三季已經賺進一個股本，累計平均毛利率為57.85%，年增加0.09%個百分點。

發言人羅美煒坦言，因為客戶端長短料導致減緩拉貨，加上晶圓產能緊張等影響，第四季營收季減少幅度會比較大，且11、12月營收會比10月底來的低，至於衰退幅度，主要是看客戶拉貨需求、供應商供貨程度。

晶圓廠產能緊張，羅美煒表示，第四季看到產能還是很緊，第四季進貨量會比第三季減少，最大的影響就是在電競滑鼠產品，至於明年度會積極爭取更多產能，希望比今年多，面對晶圓漲價，也會持續和客戶溝通，但也無法100%轉嫁。

羅美煒總結第四季衝擊營運的因素共有4項，首先，大型電商關閉店家帳戶，影響部分產品線；第二，第四季進入傳統淡季；第三，客戶面臨長短料問題減緩拉貨；最後，則是晶圓產能的緊張依舊。

原相預計第四季各個產品線出貨相較第三季均會減少，毛利率也會減少幾個百分點，營業淨利率在不包含員工分紅部分費用下，應該不會有太大變動、落在10~15%之間，但是第四季營收、毛利率均會減少。

展望2022年，羅美煒表示，各產品線持續樂觀看待，滑鼠部分，電競滑鼠、TOG滑鼠目前看到PC/NB需求不差，整體滑鼠產品線應該穩定成長；OTS(光學追蹤感測器)部分，穿戴、掃地機器人過去兩年都是倍數成長，明年應該可以繼續；TWS(無線藍芽耳機)部分，今年有不錯進展，明年預估也會；至於車用、其他感測等有機會看到業績貢獻增加，還有always-on感測器也在積極推廣，明年希望可以對業績有更多貢獻，目前原相其他產品營收占比約5~10%。

整體來說，羅美煒表示，儘管產能吃緊、長短料還會持續，原相對於2022年審慎樂觀，當然，變數還是很多，包括產能、長短料、 運輸、疫情等，都會影響到明年業績表現，勢必要謹慎因應。