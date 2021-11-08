力達-KY(4552)指出，適逢10月十一長假因素，工作天數較上月減少，10月合併營收4.72億元，月減12.4％，惟外銷表現亮眼，及高階機種持續受到市場青睞，年增9.8％；今年前10月營收為為39.57億元，年增14.7％。

10月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重占比分別為23.1％、59.8％及13.8％，單月外銷金額年增逾3成，持續貢獻整體營收，9月推出的新產品雷射切割專用螺桿機，已於近期大型展覽中正式亮相，將於試產階段後正式銷售，可望再添銷售佳績。

因大陸限電、原物料生產成本大增等因素衝擊，中國製造業採購經理人指數(PMI)連兩月緊縮，由9月的49.6續降至49.2，力達剛剛參展完ComVac ASIA 2021上海國際壓縮機及設備展覽會，主體圍繞在智能製造、節能高效、科技環保三大主題，完全符合公司研發及營運發展方向，公司亦將持續關注新冠肺炎疫情發展，及限電生產等政策措施，持續研發推廣符合市場主流利基型節能環保產品。