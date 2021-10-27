11月即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享下個月最幸運生肖，屬牛、虎、兔、馬、羊的人11月運勢特別旺，非常有福，迎來大吉利，處處有貴人。

▍1.生肖牛

屬牛人11月將步入「比肩坐財」之吉運，有利於合夥事業，無論在何處都會有人伸出援手，他們做事積極，再加上好運氣加持，上班族會有升職加薪的好機遇，與人合作順利，收益必將步步高升，招財進寶。

▍2.生肖虎

屬虎人11月將步入「六合貴人」之吉運，人際關係活躍順暢，會有很多喜事出現，之前默默付出的努力終於開始獲得回報，能享受到豐碩的果實。財運也跟著水漲船高，有貴人相助，利於財富的增長，賺錢比較輕鬆。

▍3.生肖兔

下個月屬兔人鴻運當頭，將步入「三合貴人」、「偏財坐印」之吉運，身邊有貴人幫忙，個人狀態佳，得伯樂扶持才華得到施展，到了享受成果的時候。11月是賺錢的好時機，適合投資理財，偏財運旺，把握好時機可財富翻倍。

▍4.生肖馬

屬馬人11月將步入「食神坐官」之吉運，生活中會有許多好事發生，不愁沒錢花，諸事順心，輕鬆自在，什麼困難都難不倒，自信心滿滿，生活工作都順心，吉祥如意，喜氣洋洋。

▍5.生肖羊

下個月屬羊人將步入「三合貴人」、「比肩坐財」之吉運，處處有人幫助，做什麼都是一帆風順，運氣好，個人才華能夠充分表現，會有很好的發展機會，還能得到身邊朋友的幫助指導，發財變得容易，腰包鼓鼓，令人羨慕。

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