經過漫長19個月，從2020年3月新冠病毒剛肆虐之際就開始封鎖邊境的泰國，1日國門重開，有6600多位通過新冠檢疫的旅客從四面八方來訪。而這個帶有吉利色彩的來訪人數，似乎也為泰國塵封已久的旅遊業，重新揭開序幕。

目前，來自63個國家或地區，已完整接種新冠疫苗的旅客可入境泰國，並不需要特別隔離檢疫，只需在旅館內等待採檢結果即可。泰國政府希望，以這種較寬鬆的防疫程序能吸引到更多觀光客前來。

首都曼谷主要的素萬那普國際機場，1日共迎接61個客運商用航班，以及接待3千位各地乘客。這些觀光客中有2300名主要來自歐洲的遊客。另外700名則是從海外返泰的當地民眾。同時，分散泰國的其它國際機場也湧入3613位乘客。

泰國交通部估計，11月可望有3260個客用航班抵達曼谷，載客量估超過13.5萬人次，遠遠超過過去幾個月以來，訪問曼谷的國際旅客數量10萬人次。

當地政府也表示，至5日以前，陸續將有全球27家航空公司會飛普吉島、蘇梅島、曼谷以及清邁機場，來自26個國家約1.52萬名遊客將會入境泰國。