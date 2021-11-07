宜蘭縣長林姿妙反對重啟核四，前總統馬英九6日說，地方首長較關心地方議題，對全國議題的熟悉程度比較差一點，新北市長侯友宜今（7日）則表示，面對核電議題都是採取開放態度，要彼此互相尊重。

新北市長侯友宜今（7日）則表示，面對核電議題都是採取開放態度，要彼此互相尊重。（葉書宏攝）

侯友宜表示，面對所有的核電議題都是採取開放態度，用誠懇、虛心 聆聽所有人意見，面對所有意見作好充分理解，然後雖然不見得同一意見，但也會誓死捍衛別人表達的權益，每個人溝通對話過程當中，要彼此互相尊重，最後再來選擇。

關於公投議題遲遲未表態，侯友宜說，自己講很清楚，沒有核安就沒有核電，要有能力處理核廢料才會有核電，所以新北面對核電議題其實很清楚，最重視是核安還有核廢料處理，希望中央拿出魄力趕快處理核廢料，核廢料擺在新北40年了，希望中央有能力解決。

侯強調，自己擔任11年和安監督委員會主任委員，對核電過去現在未來都充分掌握，面對核電中央的能源政策、中央處理核廢料能力要展現出來，這才是新北的當務之急。