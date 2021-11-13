衛福部長陳時中去年無罩飲宴畫面流出後，引起外界討論，傳有女陪侍在場，國民黨立委賴士葆更提及影片內1111人力銀行前執行長陳曉蓁「頭髮那麼長應該是飯局妹」，遭綠營撻伐，指不尊重女性。對此，新北市長侯友宜今表示，希望用公正客觀看一件事，更重要的是推動人本永續時，一定要正面看待性別平等。

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