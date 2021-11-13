賴士葆指長髮女是飯局妹 侯友宜：要正面看待性別平等 13:422021/11/13 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委賴士葆更提及影片內1111人力銀行前執行長陳曉蓁「頭髮那麼長應該是飯局妹」，遭綠營撻伐，只不尊重女性。對此，新北市長侯友宜今表示，希望用公正客觀看一件事，更重要的是推動人本永續時，一定要正面看待性別平等。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中去年無罩飲宴畫面流出後，引起外界討論，傳有女陪侍在場，國民黨立委賴士葆更提及影片內1111人力銀行前執行長陳曉蓁「頭髮那麼長應該是飯局妹」，遭綠營撻伐，指不尊重女性。對此，新北市長侯友宜今表示，希望用公正客觀看一件事，更重要的是推動人本永續時，一定要正面看待性別平等。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 市議員批中市女性首長比例偏低 副市長：中市唯才適用 女攀登玉山膝蓋痛堅持要下山 消防局籲山友應評估自身能力 #賴士葆 #飯局妹 #性別平等 #正面看待 #長髮女 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轟朱立倫造謠又貶低女性 民進黨：應公開道歉 12:062021/11/12 政治 綠營指新北淪「慶記之都」 侯友宜：不要消費警消 11:032021/11/10 社會 中央研擬入境改為7＋7 侯友宜：決策要考量執行能否做到 15:092021/11/10 生活 郭書瑤穿bra熱舞10秒 下身曲線全看光 16:372021/11/11 娛樂 日本入境鬆綁 不認台灣小黃卡 04:102021/11/10 焦點要聞 賴士葆指長髮女應是「飯局妹」 許淑華怒批：缺乏性別意識應公開道歉 20:512021/11/11 政治 反批賴士葆 黃捷：低俗沒人格的臭流氓行為 21:192021/11/11 政治 公投敏感時刻公布報告 經濟部表示尊重 被疑附和 監院糾正核四 黃士修批政治操作 04:102021/11/12 焦點要聞 社評／為台海和平保留最後機會 04:102021/11/09 焦點新聞 今國父誕辰 侯友宜發文「要和最辛勞的人民站在一起」 17:402021/11/12 政治 陳時中無罩喝酒影片瘋傳 藍委：八大行業應是五味雜陳 07:482021/11/11 政治 政治熱門新聞 嗨唱影片瘋傳後 彭文正竟這樣評價陳時中 - 政治 陳時中影片外流綠營扯到大陸 郭正亮竟脫口一句 - 政治 對於四大公投態度？張忠謀9字回應 - 政治 陳時中2022想選六都市長？郭正亮吐槽3字 - 政治 陳時中嗨唱現場白衣美魔女身份曝光 王淺秋：她長袖善舞 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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