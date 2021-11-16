新華社報導，中國國家主席習近平在拜習會說，中美應優先以建設性方式管控分歧和敏感問題防止失控。而「不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線」，美方共存說可加上「和平」二字。

根據新華社這項報導，美國總統拜登（Joe Biden）則表示，中國「在5000多年前就已經是一個大國，我願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突」。

新華社下午發布全長約達3900字的報導，說明習近平上午與拜登視訊會談的內容。但習近平的談話占絕大部分，其中包括台灣議題及經貿、氣候、能源、疫情等問題。報導形容，雙方就事關中美關係發展的戰略性、全域性、根本性問題及共同關心的重要問題，進行了「充分、深入的溝通和交流」。

習近平說，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，「我們要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞」。而未來50年，國際關係中最重要的事情是中美「必須找到正確的相處之道」。希望「總統先生（拜登）發揮政治領導力，推動美國對華政策回歸理性務實的軌道」。

他又說，總結中美關係發展經驗和教訓，「新時期」中美相處應該堅持3點原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。其中包括尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，管控分歧，求同存異。

習近平提到，上述3點還包括，「不衝突不對抗」是雙方必須堅守的底線，美方提出中美可共存，還可加上兩個字，即「和平」共處；而「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展」。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

他還提出，中美應著力推動4方面的優先事項：一是展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰；二是本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量；三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控；四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。

習近平說，中美存在分歧很自然，關鍵是要建設性管控，避免擴大化、激烈化。中方「當然要維護自身主權、安全、發展利益」，希望美方「務必謹慎處理好與此有關的問題」。

他在談到中美經貿關係時說，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。美方應停止「濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業」。中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，美方並應重視國內宏觀政策外溢效應，採取「負責任的宏觀經濟政策」。

根據報導，拜登除前述表述外，並指美中關係是世界上最重要的雙邊關係。美中作為兩個世界大國，對美中兩國和世界人民都負有責任。雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，「確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突」。

拜登指出，美方願與中方「相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性方式妥處分歧」，在美中兩國利益一致的領域加強合作，共同應對疫情、氣候變化等全球性挑戰，讓兩國人民都能過上更美好生活。並應鼓勵年輕一代更多接觸，了解彼此文化，從而使這個世界變得更加美好。

根據報導，雙方還就阿富汗、伊朗核問題和朝鮮半島局勢等其他共同關心的國際和地區問題交換意見。且兩人都認為，此次會晤是「坦率、建設性、實質性和富有成效的，有利於增進雙方相互了解，增加國際社會對中美關係的正面預期，向中美兩國和世界發出了強有力信號」。

報導說，雙方同意繼續通過各種方式保持密切聯繫，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，造福中美兩國人民和世界各國人民。（編輯：周慧盈）1101116