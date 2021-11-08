現在只要講到新冠病毒爆發後的海上運輸，最熱門的一個詞莫過於就是塞港。因碼頭硬體擴建不是短期工程，但增派工作人員沒日沒夜的處理，也怕只能治標不能治本。因此，為避免花太長時間等候停靠碼頭，現在很多船公司都塞怕了，不敢再停全世界主要大港，而是改停附近其它港口便於裝卸櫃作業。

根據統計在5日時，中國最繁忙的上海與寧波之間的海域，光是貨櫃船就有近250艘在等候船位。不過，已較4月到10月期間，大概都有280艘在等候要少上30艘左右。同時，在北邊天津的港口，雖僅有14艘在等靠港，但已比平常要多出差不多10艘。

在亞洲第二大櫃場香港與深圳間，船隻等位子的數量約在220艘，比平常要多上30艘左右。不過在西邊廣西的欽州港口，卻只有10艘集裝箱船在等。

以全世界也是以塞港出名的新加坡來說，1日曾有53艘船排隊入港並創紀錄，但目前降到僅20艘在附近等。但是，星國旁邊馬來西亞，幾個較小的港口塞港率卻在增加。

美國也是差不多狀況，當地第4大港口喬治亞州的薩凡納港，現在等待入港的船隻已減少。同時，周邊南卡的查爾斯頓港，以及佛州港口卻開始增加入港貨櫃輪。

以上可看出，船公司在船隻整體調度已開始改變，以往都是直接開到目的地大港裝卸貨櫃，但塞港問題如沈痾般難解，故改停大港附近較不壅塞的小港就是一項權宜之計。

或許是塞港問題暫時有了因應措施，亞洲到歐洲的貨櫃現貨價格，上周繼續從9月所創歷史高點滑落。同時，而跨太平洋的也大幅下降。

5日，寧波出口貨櫃運價指數（NCFI）指出，從亞洲到北歐與地中海的市場稍微降溫，加上船公司主動攬貨，故現貨價才有些下修。同時，全球貨櫃指數之一的WCI，其北歐運費價格減少2%，40尺櫃為13798 美元。另外，在FBX指數方面，運價則小跌1%，每40尺達14219 美元。

運費雖然減少的不夠多，但若加上少說3000美元的保險費，整個被收的貨櫃費用就不一樣了。不過，有的船公司在11月時，已開始贈送裝載擔保費，這種保障貨櫃運送的費用，在過去是要花錢買才有的服務。

市場臆測，不分品項的貨櫃費也會同步下降。果然，上周地中海運費下滑，FBX指數跌2%，每40尺降至13125美元。同樣地，WCI指數方面也跌 3%，至12693美元。

WCI指數中，若不含保費上周從亞洲到美西是下跌10%，每40尺為9857美元。另外，亞洲到美東也跌7%，每40尺達12667美元。

故相較之下，有保費在內的FBX指數，同樣是亞洲到美西的是漲1%，每40尺為18730美元。不過，到美東的現貨價卻跌2%，每40英尺達19895美元。

目前，為貫徹美國總統拜登欲全力解決塞港一事，從11月開始當地部分港口會針對櫃場內太久不提走的櫃子開始收費。地中海航運MSC明確指出，不會幫客戶出這種費用，而是貨主自己要承擔的。

舉例來說，進口美國的貨櫃在9天後開始計費，若逾期5天，也就是貨到港口後的兩星期左右還沒提走，一個貨櫃就會被多收取1500美元。