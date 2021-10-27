即將進入11月，吠陀占星專家李靜唯老師分析，10月31日金星將進入射手座，完美避開了所有凶星的相位，金星代表愛情，一旦進入射手座，等同於為愛情注入了喜悅與開放的能量。同時金星也代表資源、經濟跟財富，所以進入射手座後有望為金融方面帶來正面好消息，關心金融股市的人，可以把握這一個月的好時機開始規劃。

不過，李靜唯老師也提醒，雖然這個月金星位在好相位，但是過了11月15日後太陽就進入天蠍，會與位在金牛座的凶星羅喉產生衝擊相位，屆時整個金融市場又會變得很不明確，投資仍要謹慎判斷。此外火星對金牛座也產生相位，能源和金融危機還是非常緊繃，不論是個人還是國際間都很容易產生口角爭執或暴力衝突。

另外，11月2日水星進入天秤座與火星合相，並與土星產生相位，國際間包含政府機關、大型組織或企業原本的制度都可能受到很多衝擊，甚至引起輿論反彈或民意挑戰，會一直持續到11月21日水星進入天蠍座，情況才會稍微緩解。

11月21日木星又再一次進入水瓶，也是另一個好消息。水瓶代表創新，有機會帶來新希望，包括疫情跟疫苗方面可能都會帶來比較振奮人心的訊息，甚至出國限制也可能慢慢打開。同時11月木星還會跟天秤座的火星產生相位，讓原本不公平或充滿矛盾的事情得到緩解，甚至找到新的契機，進而化解危機。