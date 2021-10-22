新竹光臨藝術節-豐富資訊一站搞定

新竹「光臨藝術節」將於今（22）晚6時30分登場，因應疫情將以線上直播配合光雕展進行。新竹市市長林智堅親自拍影片，教大家如何透過手機進入活動官方網站，並強調網站內包含旅遊懶人包、活動資訊表、各項作品詳細介紹與座標定位。影片一出，網友紛紛將焦點放在林身上，不少人忍不住直呼林「超帥！」

林智堅今日在臉書發文表示，新竹光臨藝術節就在今晚登場，晚間將正式揭開光雕展演序幕，歡迎大家一起鎖定線上直播，感受藝術帶來的震撼與感動。

林智堅指出，10月22日到31日，歡迎大家來一趟新竹，住1晚、住2晚甚至天天來；9處建築光雕、35件燈藝作品，還有光臨市集、街頭藝人演出，必能帶領大家探索新竹之美。

不僅如此，林智堅更親自拍攝影片，帶領民眾登入新竹光臨藝術節官方網站，林強調，網站內含旅遊懶人包、活動資訊表、各項作品詳細介紹與座標定位，一個網站就能通通搞定。此外，林也推薦外縣市者可搭乘火車、高鐵或是國道客運來新竹，一踏出車站就是展區，相信大家能藉此活動感受年輕古城的魅力。

林智堅的影片獲得大批網友好評，紛紛留言：「市長超帥的！」「真的好帥」、「林市長把新竹發展得很棒」、「現在的新竹市好漂亮」、「市長很努力半各種文創活動，新竹成超有美感的城市」、「現在出去說自己是新竹人都好驕傲」、「活動感覺好精采，希望天公作美」、「天公快作美，我才能好好去玩」、「新竹的改變大家都能看到」、「好期待新竹一日遊！」