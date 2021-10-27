民進黨今中執會，會中也通過「民主進步黨2021年第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，黨主席蔡英文可提名人選，由中執會同意徵召；據轉述，民進黨祕書長林錫耀報告時喊話，台中市第二選區立委補選，「一定要贏」。

發言人顏若芳會後轉述指出，中執會中通過「民主進步黨2021年第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，內容包括，民進黨提名人選，應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選之操守能力、價值理念進行整體評估，俾能爭取民眾認同，強化民眾對本黨信任與支持。

此外，條文還包括，主席就前條可能提名人選，經徵詢、協調、考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提名適當人選經中央執行委員會同意後徵召之。

至於徵召過程中，對於擬爭取提名的同志應遵守本黨黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。顏若芳表示，徵召辦法經中央執行委員會通過後實施。