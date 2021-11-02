蔡英文接見APEC代表團 張忠謀五度出任

APEC經濟領袖會議將在11月12日舉行，蔡英文總統今天上午在總統府宣布再度邀請台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表。蔡英文也交付張忠謀任務，希望他在會中爭取更多會員國支持台灣加入CPTPP，並呼籲APEC做出努力，讓各國能以更公平、迅速方式取得安全有效的疫苗。

今年APEC主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，在7月16日先加開「非正式領袖閉門會議」，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦，正式的APEC經濟領袖會議也將在11月12日舉行，仍採取線上方式召開。

蔡英文今天上午接見我國代表團成員，並再度召開記者會會介紹張忠謀為領袖代表，蔡英文表示，這是今年召開的第二場的APEC領袖會議，她要感謝張忠謀領袖代表再一次的接下重任，將再度代表她出席。

她說，在今年7月的非正式領袖閉門會議。張領袖代表已經針對疫苗和經濟復甦議題，表達台灣的理念和主張，接下來，在這一次的會議的討論，更加聚焦在後疫情時代的機會和挑戰，張忠謀將在會議當中表達台灣對自由貿易的支持與堅持，也期待APEC繼續秉持自由貿易精神，加速疫後經濟的復甦，並且維護可信賴的全球供應鏈。

她說，今年9月台灣已經正式申請加入CPTPP，APEC成員若能促進台灣加入，必可促進成員之間的產業連結，強化區域的經濟安全，她請張忠謀藉由這次的會議爭取更多成員支持台灣加入。

此外，張忠謀非常注意疫後的邊境管制的鬆綁，蔡英文表示，其中最重要的關鍵是疫苗，「我也非常同意」，因此會呼籲APEC應該做出努力，讓各國以更公平、迅速的方式取得安全有效的疫苗。

蔡英文表示，我們也將呼籲APEC的成員夥伴，應該要善用數位工具打造堅韌的醫療體系，運用科技防疫是台灣成功控制疫情的關鍵，我們會持續跟國際社會分享經驗一起來對抗疫情。

她強調，台灣有能力，也有意願貢獻專業。面對當前的情勢，台灣更希望貢獻一己之力，協助區域一起站穩腳步，繼續向前邁進，相信張領袖代表的專業和經驗，一定能夠向國際社會清楚的傳達台灣對貢獻區域發展的意願，並且為台灣爭取更多的合作空間的機會。

張忠謀則在致詞時表示，他非常榮幸接受這次總統邀請，可惜這次又是線上會議，跟別的領袖互動的機會可說是沒有，但每個領袖代表有幾分鐘講他的理念，他會在會議上講出來，要跟CPTPP國家工作小組密切合作，希望我們能加入。

他強調，疫後經濟復甦需要讓國際商務旅遊先恢復，這點必須大家都能打疫苗，現在疫苗分配仍有問題，此外，也需要開放國界，希望各國不要再為疫情又關閉國境，還要有自由貿易精神，他在7月的會議已有提及，這次會再強調，希望能完成總統派給他的任務。

媒體詢問如何爭取讓APEC成員支持台灣加入CPTPP？張忠謀表示，每個領袖代表會有6分鐘說話的機會，他針對這部分至少有兩件事情要講，一是在CPTPP貿易總額當中，台灣占相當大的比例，二是CPTPP採取的是國際間相當高的標準，而台灣離它要求的標準相當接近。