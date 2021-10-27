新竹市市長林智堅（右）、台南市市長黃偉哲（左）。（圖／取自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅（左）、台南市市長黃偉哲（右）。（圖／取自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅近來為宣傳「光臨藝術節」不遺餘力，繼AIT（美國在台協會）處長孫曉雅後，台南市市長黃偉哲也專程造訪新竹，兩人一起搭乘活動限定的「光車」穿梭新竹街頭，一同欣賞古蹟與藝術作品，有趣的畫面也獲得近6000個網友按讚。

林智堅26日在臉書發文表示，新竹光臨藝術節光雕展演邁入第4天，黃偉哲也帶領團隊來光臨，他們兩人一起搭上「光車」穿梭在新竹街頭，一口氣欣賞了5件作品，這趟新竹之旅，保證值回票價。林指出，新竹和台南都是歷史悠久的城市，同樣擁有古蹟群與科學園區，美味的在地小吃美食也吸引遊客造訪，兩座城市有很多相似之處可以互相學習觀摩，一起讓城市更好。

針對黃偉哲的來訪，林智堅強調，謝謝黃今天帶領市府團隊來到新竹，他們在新竹風的陪伴下，循著光，看見新竹的古蹟建築，隨著音樂和光影手舞足蹈，一起感受這座年輕古城的魅力。林再次喊話，新竹光臨藝術節匯集了來自7個國家、65組藝術團隊，不論是光雕展演、靜態作品，樣樣精彩，全國的朋友一定要把握時間，本月31日前一定要來一趟新竹，欣賞最大、最美、最國際的光雕展演。

此文發出後獲得近6000個讚，網友紛紛回應：「好難得的畫面！」、「市長，展期太短了，能不能再延長時間呀！真的很想去看看！」「每天都有嘉賓耶」、「今天又去看第二次了！真的很美」、「市長努力認真用心打造美麗城市，好感動，超級美」。