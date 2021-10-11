台東1位女子賴以維生的藍色小貨車遭竊，台東警察分局豐里派出所員警獲報後，立即通報巡邏員警積極查察，不但在1小時內把小貨車找回，還發現偷車賊散發濃濃酒味，經員警實施酒精濃度測試，酒測值已超標，全案依竊盜、公共危險罪嫌偵辦。

警方調查，日前有1位女子在臉書社團上貼文，在臺東知本地區失竊一輛藍色小貨車，是大腸包小腸、蔥餡餅店家賴以維生的工具，臺東警察分局豐里派出所員警獲報後，立即通報巡邏員警積極查察。

豐里派出所巡邏員警在中華路上發現該輛失竊小貨車，立即上前攔查，在盤查過程中發現賴姓男駕駛口中散發酒味，且副駕駛座上還放著1瓶未喝完的威士忌，對他施以酒精濃度測試，酒測值超標，已觸犯刑法185之3條公共危險罪。

事後失竊車主對警察迅速將該車尋回，表達深深感謝，讓她能繼續販售美食小吃，貼補家用維持生計。

台東分局呼籲，「酒駕零容忍」，民眾酒後切勿駕車上路，另意圖為自己不法之所有，竊取他人之動產者，處5年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金，切勿因一時貪念，讓自己身陷囹圄。

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