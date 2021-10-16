新北市57歲患有失智症的張姓男子13日獨自駕車，從樹林住家前往土城醫院就診，未料卻開到三峽山區卡在山溝中，警方一路調閱監視器終於找到張男。（警方提供）

新北市57歲患有失智症的張姓男子13日獨自駕車，從樹林住家前往土城醫院就診，未料直至深夜家人都不見張男返家，焦急之下報警求助，警方調閱張男手機訊號，發現他最終發話地在三峽竹崙山區一帶，擔心男子在山中迷路，警方立即調閱監視器尋找，最終在產業道路尋獲張男，發現他駕車墜落山溝中，所幸身體並無大礙，順利將他帶回所內。

三峽分局表示，張男患有失智症，警方擔心他在山中迷失方向，便擴大調閱監視器，推測他可能駕車至牛角坑路山區，便動員搜索，最終在14日下午4時許在一條產業道路發現張男車輛，但車輛前輪已陷入山溝動彈不得，而張男眼神呆滯坐在車內不知所措。

張男表示，原本是想看診完開車返家，不知怎麼會一路開到三峽山區去，開了20公里後還卡在山溝內動彈不得，只好默默在車內等待，也謝謝員警積極搜尋，才能讓自己脫困。

三峽分局呼籲，家中長者若疑似患有失智症狀，除平時多予以關懷外，為降低走失機率，建議可申請預防走失手鍊，或購置定位追蹤器供其出門佩戴，降低走失機率，員警也可即時提供援助。