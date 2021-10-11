高雄鳳山林姓拾荒老婦路邊拿走李姓女子兩袋衛生紙，事後良心不安，將衛生紙送至派出所，但仍被依竊盜罪送辦。開庭過程，林婦與李女雙方約定以100倍價金、7萬9800元和解。但李女竟在和解書上填寫不實，事後又藉故再索討10萬元，還恐嚇不和解、讓林婦被關。林婦害怕報警，警方詢後將李女依恐嚇取財函送。

鳳山分局表示，8月中凌晨2時許獲報李女報案，稱其所有的2串衛生紙置於機車旁不翼而飛，警方循線調閱周邊監視器，2小時內就掌握到林婦身分，立即至林婦住家查訪，但無人應門。

同日早上9點，林婦帶著兩串衛生紙、自行至五甲派出所投案，並坦承犯行，但竊盜屬公訴罪，林婦仍被依竊盜罪嫌函送法辦。

開庭時，林婦因不諳法律，擔心因此判刑入獄，便積極向李女尋求和解。雙方先口頭約定，林婦以衛生紙原價798元買回2串衛生紙，另須支付衛生紙價金100、7萬9800元才達成和解。林姓婦人因畏懼刑責，答應請求，和解隔日便匯款。

匯款後，李女拿預先備妥的和解書要林婦簽字，簽妥後還要林婦另外支付1000元和解書掃描費。林婦發現，和解書上僅列和解金798元，當場質問李女，沒想到李女竟直接嗆「不和解了，我一定要讓你被關。」。

隔月李女再次至林婦住家表示要和解，要林婦支付5萬元律師費及相關費用共10萬元，林婦因害怕，竟再度匯款。事後林婦兒子得知此事，氣得報警提告，警方詢後將李女依恐嚇取財罪函送。