佛樹下野戰男女被逮到了。（翻攝《泰國頭條新聞》）

日前泰國網路流傳一段影片，一對男女深夜在古樹下赤裸野戰，地點就在泰國清邁和南奔府連接的道路旁。結果上週五（1日）當地突然雷鳴閃電，10多棵超過20公尺的古樹倒下，壓毀寺廟、100多戶民宅及電線桿，當地人認為，因為這對男女跑到有佛教儀式加持過的樹下亂來，才觸怒了神靈。而泰國警方也已經逮捕影片中的這對男女，從扣押的筆記電腦發現70多個不雅視頻。

日前泰國網路流傳一段男女在古樹下激戰的影片，並在成人平臺「Onlyfans」上販售完整版，還被發布在需要繳費才能進入的情色影片分享群組，據《泰國頭條新聞》報導，地點就在泰國清邁和南奔府連接的道路旁，當地栽種了900多棵已經做過佛教儀式的具翼龍腦香樹，但10月1日當地罕見地發生雷鳴閃電，導致10多棵超過20公尺的樹倒下，壓毀100多戶民宅、41根電線桿，甚至波及當地寺廟，當地民眾認為，就是因為男女的行為觸怒了神靈，才會引來災禍。

而泰國警方也在今天（5日），警方逮捕了這對野戰男女，並查獲70多部情色影片及多個作案工具，包括15本銀行帳本；用於拍攝視頻的Cosplay套裝，包括銀行服務員裝、護士裝和情趣套裝共15套；1台筆記型電腦和硬碟。

警方調查，「野戰男」叫薩努功，35歲、「野戰女」是披查琶，37歲，該段影片約在2個月前拍攝。兩人從2020年起就開始拍攝情色影片，拍攝地點遍及泰國全國多地，已累計拍攝達70多則，並將影片發佈至包括Onlyfans網站在內的4個情色網站上。