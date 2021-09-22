陳敬宣去年底被周予天分手，男方轉愛她昔日閨蜜席惟倫，愛情與閨蜜情接連GG，但外型甜美身材姣好的陳敬宣，桃花運是越挫越勇，本刊發現她身邊出現新護花使者，果然沒讓人失望，又是熟悉的面孔，正是帥氣男星吳岳擎。九月中兩人一起到內湖爬山，登頂後興奮互攝網美網帥照，陳敬宣對著吳岳擎笑開的模樣，空氣瞬間瀰漫著曖昧甜蜜氣息。

吳岳擎幫陳敬宣拍完照之後，還立刻拿手機給她欣賞。（圖／本刊攝影組）

九月十五日下午兩點，吳岳擎和陳敬宣一起到內湖金面山步道的剪刀石山頂，也許是中午剛過，山上除了他們再無他人，直到本刊記者出現。站在巨石上的他們正忘情拍攝，也許是看四下無人，他們乾脆把口罩忘一邊，沉浸在兩人世界，開開心心地拍照。

不知是否因太熱或是坐得太不舒服，陳敬宣嘟起小嘴撒嬌，模樣可愛。（圖／本刊攝影組）

兩人交換位置換陳敬宣幫吳岳擎拍照，還小心翼翼確認腳踩的地方是否安全。（圖／本刊攝影組）

當天陽光明媚，風勢一陣一陣，偶爾伴隨強風，陳敬宣一邊撥著頭髮擠出笑容，一邊還得注意自己的腳步。吳岳擎掏出自己的手機，站到巨石上近距離幫女方拍攝，他瞬間吳大師上身，開始指導陳敬宣的姿勢，除了拍出美感和性感之外，也少不了嘟嘴裝可愛的畫面，他專注的模樣彷彿是在拍藝術品一樣，一陣狂拍後，再滿足地將自己的手機交給對方觀看成果，互動間有點曖昧氛圍，陳敬宣還在IG上傳吳大師的曠世巨作，看來頗為滿意。

陳敬宣頂著大太陽幫吳岳擎拍帥照，還跪在地上拿手遮光，展現高難度攝影姿勢。（圖／本刊攝影組）

兩人拍完照準備離開時，陳敬宣伸出手跟吳岳擎討手機來看照片。（圖／本刊攝影組）

隨後，兩人互換位置，由陳敬宣掌鏡幫男方拍攝，挪動身體時動作顯得小心翼翼，由於石頭旁就是懸崖，她一下彎腰、一下後傾，令人看得也跟著有些腿軟。當兩人注意到現場多了山友，頻頻將視線轉移到他人身上，表現得有些不自然，似乎感覺是擔心被認出來。

有一說投入感情前，一起爬山能觀察對方是否值得信賴、能不能互相配合，避免交往後才發現公主病、王子病，陳敬宣跟吳岳擎感覺就是處於戀情起步、互相觀察的階段，彼此間的肢體接觸，最多就是透過拿手機的觸碰，但當兩人要爬下巨石時，吳岳擎竟然不懂得憐香惜玉攙扶女方一把，而是各走各的，微掉漆扣了點分。

邊走邊看剛剛拍的傑作，陳敬宣和吳岳擎都露出滿意的笑容。（圖／本刊攝影組）

本刊致電吳岳擎經紀人怡心，對方表示，吳岳擎目前是單身，他就是個生活簡單、只愛運動的無聊男，當天其實是4個朋友去爬山，但有一位同行夥伴不舒服，另一人先陪同下山，吳岳擎跟陳敬宣繼續攻頂，才會有這樣的畫面，他們兩個只是一起運動的朋友。而陳敬宣所屬的伊林娛樂也表示，她跟吳岳擎是認識很久的朋友，但那天不是單獨約，是4個人一起去，結果其中一個人爬不動了，要先下山，另一個陪著一起下山。她目前還是單身。

當晚陳敬宣PO出「岳擎視角」的登山照，看起來吳岳擎拍照頗能抓住陳敬宣的美麗。（圖／翻攝自陳敬宣臉書）

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