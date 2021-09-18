台灣女星謝玲玲過去演出《婉君表妹》走紅，1995年她與富商林建岳結束15年婚姻，兩人育有3子2女。本月20日謝玲玲將過65歲生日，近日她在IG放上各方好友為她提前慶生的照片，其中驚見同樣來自台灣的女星陳琪琪，1981年她嫁給霍英東次子霍震寰，這樁豪門婚姻本來不被夫家看好，但因一場意外陳琪琪捨身救子，才奠定她霍家媳婦地位。

香港富豪霍英東與元配呂燕妮育有3子霍震霆、霍震寰、霍震宇，長子霍震霆曾和港姐冠軍朱玲玲有過一段婚姻，但傳出朱玲玲嫁入霍家後連戴了什麼都要寫借據，讓朱玲玲深感失去自由，又因霍震霆後來傳出與女主持人曖昧，讓朱玲玲忍無可忍，1997年分居，2004年秘密離婚，直到2006年霍英東過世才對外公開婚變真相。

謝玲玲與陳琪琪等一票友人日前提前慶生。（圖／翻攝自hlingling IG）

霍震霆當年高調迎娶相戀9個月的港姐冠軍朱玲玲，連霍家都傳拿出千萬港幣當禮金，但到了霍震寰決定與交往10年的台灣女星陳琪琪結婚時，霍家的態度卻有180度變化，不僅婚禮辦得簡單，更只拿出了一條紅寶石項鍊當結婚禮物，可見對次子婚姻的不看好，而陳琪琪當年是邵氏電影女星，演出過《林世榮》、《蝶變》、《名劍》等，踏進婚姻後便決定引退，全心在家相夫教子。

台灣女星陳琪琪過去是邵氏電影旗下演員。（圖／翻攝自微博）

霍震寰與陳琪琪婚後育有1女2子，據《香港01》報導，直到1986年發生一場意外，才徹底扭轉了陳琪琪不受夫家喜歡的命運，據知當時霍震寰一家到廣州參加會議，陳琪琪在飯店門口遇到一位司機疲勞駕駛誤踩油門朝他們撞上，陳琪琪當機立斷推開小孩，卻害自己被撞上，之後被診斷骨盆碎裂，動了6個小時的手術才保住性命，而公公霍英東當時不遠千里趕來探望媳婦，外界都認為歷經這場意外，霍英東才開始認同陳琪琪這位媳婦，去年呂燕妮過世，霍震寰一身黑衣現身，走在後面的陳琪琪則被發現拄著拐杖，行動緩慢，疑與當年那場車禍有關。