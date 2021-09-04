澎湖縣4日舉辦110年「幸福歲月 感恩有您」模範父親表揚大會，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲表揚20位模範父親，肯定模範父親為家庭、社會的貢獻與付出，造就子女成為社會菁英，並期許延續模範父親身教良善力量，提升澎湖和諧進步社會風氣。

澎湖縣政府表示，受疫情影響，今年模範父親表揚大會延至4日上午在福朋喜來登舉行，今年模範父親最年長的是96歲的熊平、涂連相，年紀最輕的是64歲的柯英台。

今年全縣模範父親表揚大會配合縣府防疫政策，進入會場測量體溫、手部消毒、實聯制、全程佩戴口罩、座位保持社交距離。每位模範父親在家人的陪伴下，逐一上台接受賴峰偉、劉陳昭玲的賀匾，並與家人們合影留念，會場祖孫多代同堂，場面溫馨感人。

賴峰偉表示，每位模範父親一生為家庭打拼，希望子女接受良好的教育，為社會盡一己之力，成為優秀的國家棟樑，父親對家庭無私奉獻，營造「親慈、子孝」和樂家庭，期許這股暖流成為締造祥和社會的支持力量。

劉陳昭玲表示，模範父親都有共同點，在工作崗位認真負責，對社會貢獻良多，尤其以身教啟發子女，養育子女在社會上有傑出成就，期盼模範父親以身教力量，提升澎湖向上風氣，希望這股良善的力量延伸下去，讓澎湖一天比一天好。

澎湖縣今年5鄉1市共選出20位模範父親，馬公市7位：熊平、洪有根、鄭耀輝、陳定、黃景星、王金淵、吳興隆；湖西鄉3位：許文生、楊富源、洪天泉；白沙鄉3位：涂連相、涂有慶、許文隆；西嶼鄉3位：陳清江、楊自明、董秋田；望安鄉2位：陳得、柯英台；七美鄉2位：呂萬彩、顏天贊。