【旅遊經 編輯部報導】

澎湖吉貝打卡景點再增一處，吉貝沙尾美人魚亮點藝術點燈儀式，將於本週六(9/11)晚間7時在白沙鄉吉貝沙尾呈現，為了迎慶點燈，開場將先由「菊之音管弦樂團」帶來歡樂的演奏曲目炒熱現場氣氛，晚間7時30分則由美人魚點燈秀及精彩絢麗的180秒花火秀照耀吉貝沙尾夜空，為這座美麗島嶼增添浪漫風情，打造專屬澎湖的浪漫仲夏夜。此外現場更加碼推出打卡限量送好禮三選一活動。

澎湖吉貝沙尾美人魚(圖：澎湖縣政府旅遊處提供)

澎湖吉貝沙尾美人魚(圖：澎湖縣政府旅遊處提供)

澎湖旅遊處表示，這座美人魚塑像是2020澎湖國際燈光節主燈，澎湖縣府為資源活化，永續發展地方亮點，安排移師北海旅遊勝地吉貝，搖身一變成為吉貝沙尾裝置藝術，並規劃週邊心形休憩座椅及鑽石戒指裝置環繞整座塑像，更透過主燈區燈光色彩變化，以及入口路段樹燈光飾、景觀造明串連動線，營造夜間豐富的燈光藝術效果，洋溢夢幻浪漫氛圍，不論白天或黑夜，呈現出不同的迷人風情，也讓觀光資源重生再利用。

美人魚塑像不僅為吉貝沙尾添上愛情夢幻之情境，亦深化吉貝嶼旅遊內涵，加值當地行銷，澎湖縣政府誠摯邀請大家登島體驗吉貝度假海島氛圍，用眼睛欣賞海景的美麗，用身體感受夏日的風采。相關活動訊息可至「澎湖Travel」粉絲專頁查詢！