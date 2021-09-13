前往日本千葉參加第21屆亞洲男子排球錦標賽的中華隊，13日在分組預賽遭遇沙烏地阿拉伯，中華隊只花69分鐘，就以25比15、16、17直落三擊敗沙烏地阿拉伯，取得預賽2連勝，提前確定闖進亞錦賽8強複賽，14日下午2點將進行最後一場預賽，對手是強敵韓國。

中華隊這場比賽贏得相當輕鬆，幾乎每局都控制在25分鐘之內打完，也讓所有球員都上場適應場地與比賽節奏，表現最好的是吳宗軒，他拿全隊最高11分，張育陞也拿8分居次，劉鴻敏、林宜暉與蔡沛彰各有7分，整隊表現相當平均。