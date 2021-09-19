種類豐富且口味多樣化的日韓料理是不少人的最愛，近期除了日本超人氣的 BEPPIN 食堂來台進駐，屋莎鬆餅屋推出多種口味的家常料理漢堡排，新村站著吃烤肉也舉辦秋夕慶典，入場即贈送韓國新稻酒與道地松餅，而台北鳥喜則設計超容易上手烤的雞肉串燒禮盒，讓吃貨們不出門也輕鬆享受燒鳥美味。

▍1.BEPPIN PASTA

不畏疫情，源自日本靜岡縣的 BEPPIN 食堂來台進駐，以在地自然、健康食材製作的彩色貝殼麵、直火風味燒烤牛肉等料理為主打，強調年輕舒適的用餐氛圍與具有產銷履歷認證安心食材的講究為特色，打造升級版海外首店「BEPPIN PASTA」。

延續在地、自然的健康蔬食概念，藉由甜菜根、羽衣甘藍、紫薯、蝶豆花、竹炭等天然食材的色澤，製作出6種自然色調的彩色貝殼麵。（圖／楊婕安攝）

延續在地、自然的健康蔬食概念，藉由甜菜根、羽衣甘藍、紫薯、蝶豆花、竹炭等天然食材的色澤，製作出6種自然色調的彩色貝殼麵，不只色彩繽紛，展現天然無添加的飲食風格，口感更是Q彈不軟爛，帶有嚼勁，由於選以杜蘭硬質小麥粉，含有豐富的優良蛋白質，運用完美比例的水分改變麵的硬度與彈力，這也是生麵擁有迷人嚼勁的關鍵。

「直火風味燒烤牛肉切片冷盤」以蒸食方式呈現烤牛肉，能充分吃到牛肉的鮮甜。（圖／楊婕安攝）

日本BEPPINE食堂的招牌料理「直火風味燒烤牛肉切片冷盤」，在台灣也吃得到！將美國沙朗牛煎至表面金黃後，以蒸食方式呈現烤牛肉，薄片軟嫩且清爽，能充分吃到牛肉的鮮甜。「香蒜野菇炒時蔬」則以富含多種維生素的孢子甘藍，加上黃綠櫛瓜、小番茄、香菇等，蔬菜的香甜在清新蒜香下顯得更為爽口。另外，台灣獨家限定推出的「義式蔬菜烘蛋」，是以蔬菜邊角料搭配土雞蛋烘烤，外觀宛如可愛的蛋糕切片，口感柔嫩綿密，也是必點菜色之一。

▍2.Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋

在今年秋季，屋莎鬆餅屋推出新口味的親子家常料理「日式漢堡排」，承襲日本傳統手拍，嚴選美國安格斯牛，每日限量手工新鮮現做，將整塊原肉經過絞肉、揉製、拍打、塑形至慢煎而成，保留肉質的彈性，並成功地鎖住肉汁，現作出道地滋味。新口味「經典蘿蔔泥漢堡排」包覆洋蔥與獨製醬汁，一切開即可聞到濃郁肉汁的香氣，口感紮實不膩口，搭配Q彈米飯與清爽的蘿蔔泥，滋味豐富迷人，另外，也有炙燒明太子及鴨肝松露口味的漢堡排，是不容錯過的道地日本味餐點。

「經典蘿蔔泥漢堡排」包覆洋蔥與獨製醬汁，一切開即可聞到濃郁肉汁的香氣，口感紮實不膩口。（圖／楊婕安攝）

▍3.新村站著吃烤肉

韓國超人氣燒肉品牌「新村站著吃烤肉」，承襲韓國3大節慶之一的「秋夕」，即日起至9/26推出秋夕慶典活動，入場即贈送韓國新稻酒，結帳時再贈送道地的松餅，更將餐廳打造為小型韓式傳統慶典現場，佈置包含紅藍燈籠、布幔、韓式窗花、傳統風俗小物等，讓人一踏進餐廳就能瞬間感受到濃厚的韓國風情。

「新村站著吃烤肉」即日起至9/26推出秋夕慶典活動，入場即贈送韓國新稻酒，結帳時更能帶走道地的松餅。（圖／品牌提供）

呼應秋夕期間互相送禮的文化，韓國中秋節最具代表性的食物就是「松餅」，用半熟的米粉團包入豆子、栗子、芝麻、蜂蜜等內餡，在鍋中鋪好松葉與松餅一起蒸熟，淡雅的松葉香氣與Q軟口感，最適合秋夕時品嚐。此外，傳統酒也是中秋必備，因為是用當年新米釀的酒，所以稱為「新稻酒」。此活動除了讓人一秒飛韓國，感受濃厚的韓式中秋體驗，更能和至親好友們團聚，重溫烤肉開趴的歡樂時光。

品牌將餐廳打造為小型韓式傳統慶典現場，讓人彷彿一秒置身韓國。（圖／品牌提供）

▍4.台北鳥喜

日本「Toriki」燒鳥專門店連續10年在《東京米其林指南》榮獲一星肯定，海外唯一分店「台北鳥喜」在先前疫情三級警戒期間推出「二人份精選雞肉串燒禮盒」大受好評，因應中秋節到來，加碼再推「四人份精選雞肉串燒禮盒」，以及精選5款新品膝蓋肉、雞軟骨、鳳尾、雞心、雞胗提供加價購選擇，以日本的職人精神與講究研發設計，嚴選適合在家燒烤的經典與珍稀部位，連燒烤時反覆均勻浸泡雞肉串的燒鳥醬容器，與最後享用日式雞清湯的結尾，都設計在整組禮盒裡，讓燒烤控輕鬆上手體驗燒鳥樂趣。

因應中秋節的到來，「台北鳥喜」推出四人份精選雞肉串燒禮盒。（圖／品牌提供）

此次推出的「四人份精選雞肉串燒禮盒」，食材同步使用高海拔精緻養殖的「岩生築見・馥桂雞」，精挑出在家容易上手燒烤的厚切雞腿、薄切雞腿、雞首肉、手羽燒、雞肉丸、翅肩肉共6個部位，並且針對肉質特性使用斜串、鐵炮串、平串等不同串籤，展現品牌的專業度與講究，另外附贈日本本店直送的燒鳥鹽、七味粉及燒鳥醬。此外，料理長更貼心準備了可倒入燒烤醬的玻璃容器，讓消費者在家也可以復刻店鋪醬燒時反覆浸泡醬汁的講究，完整提供居家燒烤的美味所需。