嚴立婷日前接替性學博士許藍方的《57健康同學會》，她首次接下健康類節目主持棒，又與金鐘得獎常客廖慶學搭檔合作，坦言壓力不小，笑說「因為節目是分享最貼近時事的健康議題，都前一晚才給腳本，我一拿到本就瘋狂做功課惡補，還以為回到拍ON檔戲時。」廖慶學則大讚，嚴立婷接棒後，第1集收視率就很棒。

廖慶學被問到是否有關心前搭檔許藍方？他有點小尷尬回說：「實際上她的新聞我沒有特別去留意，我跟許博士好像也只有主持3集、1個月這樣。」嚴立婷一聽則大喊，自己正好主持3集了，很怕出什麼差錯，開玩笑問工作人員：「我下禮拜還有班吼。」

嚴立婷（左）和廖慶學一起主持醫藥新聞節目。（東森提供）

近期疫苗話題熱門，廖慶學說打完AZ完全沒有副作用，難過喊自己是老人。而嚴立婷透露8月去打疫苗，剛好老公不在家，嚴立婷整整發燒3天又要獨自帶小孩，加上副作用讓她「生不如死」，還表示「我一度燒到覺得看到阿公，都考慮要寫遺囑了，還在想，還好保險都買的很足夠。」

嚴立婷也因家裡兩個小孩都上學了，嚴立婷坦言送孩子上學還是會擔心，但其實校方比家長還怕，一進校門每個小朋友都要全身瘋狂消毒才能入校。《57健康同學會》每周日晚6點於東森財經新聞台播出。