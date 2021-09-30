首批客製化54萬劑BNT今到貨，近日還會再有兩批抵台；今下午還會有66.6萬劑AZ到貨。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透露，目前規劃第11輪，時間可能落在10月13日至20日，預計開放所有第九類對象、49至64歲民眾，至於49歲以下是否有機會納入，還需再評估。

指揮中心說明，54萬劑的BNT今早運抵桃園機場，由民間捐贈的1500萬劑BNT，目前共到貨238萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑，以及於今日送達的54萬劑。本批疫苗效期至2022年2月8日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

莊人祥說明，預估接下來到貨的BNT疫苗可供所有第九類對象、12至22歲，以及49至64歲民眾接種，約112萬人；他也證實近日到貨的BNT疫苗不會納入第10輪，將安排第11輪預約接種，施打時間可能落在10月13日至20日。

指揮中心日前表示BNT校園接種仍缺30萬劑，莊人祥今天說，目前估計只差16萬劑，因此除上述對象外，第11輪可能還會開放49歲以下民眾，會開放到哪個年齡還需要評估。

另今天下午則有66.6萬劑的AZ將運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，將進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種。本次提供的疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，效期至2022年1月31日

指揮中心指出，去年簽約買1000萬劑疫苗，截至目前到貨502萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑，及本次提供的65.6萬疫苗。

今天同日迎來BNT及AZ疫苗，民眾關心近日是否也有莫德納疫苗將到貨。莊人祥表示「應該也有機會會來，再跟大家報告」。

另外，指揮中心持續開放高端疫苗第1劑及第2劑接種，年滿20歲以上且尚未接種任何一劑新冠肺炎疫苗，或是已接種第1劑高端疫苗且已間隔4週、欲接種第2劑者，請逕洽地方衛生局詢問醫療院所或各部立醫院，事先電洽院所確認後進行預約。

指揮中心統計，昨天（29日）全國疫苗接種32萬劑，目前國內人口涵蓋率55.71％，劑次人口比65.84％。